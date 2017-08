Plebiscyt FIFA. Robert Lewandowski nominowany do głównej nagrody!

Piotr Majchrzak

Robert Lewandowski znalazł się na liście 24 piłkarzy nominowanych do nagrody najlepszego zawodnika sezonu 2016/2017 w plebiscycie "The Best FIFA Football Awards". Najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu poznamy 23 października.

REKLAMA

Robert Lewandowski ma za sobą kolejny bardzo dobry sezon w Bayernie Monachium, ale Polak nie może być do końca zadowolony ze swoich osiągnięć. Mimo że Lewandowski zagrał w 47 meczach niemieckiej drużyny i strzelił w nich 44 bramki, to napastnikowi nie udało się zdobyć korony króla strzelców Bundesligi, a Bayern odpadł już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W komentarzu do nominacji możemy przeczytać, że Lewandowski nie tylko świetnie grał w Bundeslidze i w LM, ale dostrzeżono także jego wielki wkład w dyspozycję reprezentacji Polski, która awansowała na piąte miejsce w rankingu Fifa. Kapituła przyznająca nominacje składała się z wielu byłych gwiazd futbolu. Byli w niej m.in: Diego Maradona, Cafu, Edwin van der Sar czy Carles Puyol. Oprócz Lewandowskiego w ,,24'' znaleźli się również m.in Leo Messi, Neymar, Gianlugi Buffon, Cristiano Ronaldo i król strzelców Bundesligi - Pieere Emerick Aubameyang. Kapituła brała pod uwagę wyniki i osiągnięcia w czasie 20 listopada 2016 - 2 lipca 2017. Już we wrześniu zostanie ogłoszona najlepsza trójka zawodników, którzy zostaną wybrani na podstawie głosów oddanych przez cztery różne grupy, czyli trenerów, kapitanów reprezentacji, wybranych dziennikarzy, a także internautów. Od tego roku FIFA ponownie przyznaje Złota Piłkę we własnych strukturach. W latach 2010-2016 plebiscyt współpracował z France Football, ale FIFA postanowiła zmienić nieco zasady i samemu zorganizowała wybory najlepszego piłkarza roku, nazywając je "The Best FIFA Football Awards''. Jedynym piłkarzem, który zdobył to trofeum pięć razy, jest Lionel Messi. Jeśli jednak ,,trofeum'' trafi w ręce Cristiano Ronaldo, to Portugalczyk zrówna się swoim osiągnięciem z Argentyńczykiem. Najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu poznamy 23 października.

Quiz dla długodystansowców. 100 pytań ze sportu, zaproś rodzinę i znajomych do rozwiązywania! 1/100 Ile wyścigów Formuły 1 wygrał Robert Kubica? Jeden Dwa