Piotr Wlazło trafił do Jagiellonii Białystok. Sebastian Szymański w Wiśle Płock

Jagiellonia od kilku tygodni rozglądała się za potencjalnym następcą Jacka Goralskiego, który trafił do Łudogorca Razgrad. Wybór padł na unierwsalnego pomocnika Piotra Wlazłę, który w poprzednim sezonie wystąpił w 32 meczach Ekstraklasy, strzelił siedem goli i zaliczył pięć asyst.

Kariera 28-letniego Piotra Wlazło na dobre rozpoczęła się po transferze do Wisły Płock w 2013 roku. Wlazło zasłynął niedawno z pięknego uderzenia z kilkudziesięciu metrów, po którym piłka wpadła do bramki Ruchu Chorzów.

Do Wisły Płock trafił za to Sebastian Szymański (wcześniej Jagiellonia). 22-latek zagrał w poprzednim sezonie w 15 meczach (467 minut) i strzelił jednego gola. Można więc śmiało uznać, że Jagiellonia pozyskała w pełni ukształtowanego ligowca, który ma zapewnić odpowiedni poziom, a do Wisły Płock trafił stosunkowo młody piłkarz, którego potencjał należy dopiero wykrzesać.