Klubowy kolega krytykuje Ousmane Dembele. "Nie może robić wszystkiego, co mu się podoba"

Niepojawienie się Dembele na treningu odbiło się szerokim echem w świecie piłkarskim. Borussia przez moment nie wiedziała nawet, gdzie on się w ogóle znajduje. Kiedy okazało się, że piłkarz po prostu został w mieszkaniu, aby pokazać, że chce odejść do Barcelony, klub natychmiast go zawiesił na czas nieokreślony. Jego postawa nie spodobała się też innym zawodnikom, m.in. Sokratisowi.

- Żaden zawodnik nie jest ważniejszy od klubu. Wszyscy muszą podążać jedną, wyznaczoną drogą. Ousmane nie może robić wszystkiego co mu się podoba. Powinien za przykład wziąć Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Mógł odejść, ale jest profesjonalistą i teraz daje z siebie wszystko na każdym treningu – powiedział grecki obrońca.

Jego zdaniem Dembele może nie wrócić do pierwszej drużyny – Trudno powiedzieć, czy jest taka szansa. Powinien przede wszystkim pojawić się na treningu, potem zobaczymy – zakończył.