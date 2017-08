Kamil Glik kontuzjowany

Kamil Glik kontuzji nabawił się podczas ostatniego meczu AS Monaco, w którym drużyna Polaka pokonała 4-1 Dijon, a nasz reprezentacyjny obrońca zaliczył asystę. W pierwszej połowie Glik został uderzony w kolano, a w drugiej części gry jeden z przeciwników ponownie trafił go w to samo miejsce. 29-latek wytrzymał do końca spotkania, ale po meczu z kolanem było już tylko gorzej.

Jak informuje „Przegląd Sportowy” kolano Glika mocno spuchło, ale na razie nie wiadomo dokładnie, jak poważny jest uraz obrońcy. Najprawdopodobniej nie zagra on jednak w piątkowym meczu Monaco z Metz.

W dniu trzeciego meczu mistrzów Francji w tym sezonie, Adam Nawałka ogłosi zagraniczne powołania na najbliższe spotkania reprezentacji Polski z Danią (1 września) i Kazachstanem (4 września). Kamil Glik, który ostatnie spotkanie z Rumunią opuścił z powodu nadmiaru żółtych kartek, mimo urazu z pewnością znajdzie się wśród powołanych zawodników.