Mayweather i McGregor będą walczyć w mniejszych rękawicach

Walka Floyda Mayweathera z Conorem McGregorem odbędzie się w umownym limicie 154 funtów. Według zasad NSAC pięściarze walczący w limitach wagowych powyżej 147 funtów muszą walczyć w rękawicach 10-uncjowych, czyli takich, na które zgodzili się wcześniej obaj zawodnicy.

Od początku było wiadomo, że na rękawice zaprojektowane pod MMA, McGregor nie może liczyć, wszak to przecież pojedynek bokserski, ale temat ich doboru wielokrotnie pojawiał się, gdy gwiazda UFC odgrażała się niepokonanemu Mayweatherowi, że go znokautuje. Amerykanin postanowił więc zabrać mu kolejny argument i kilka tygodni temu zaapelował o mniejsze rękawice. - Walczmy w 8-uncjowych rękawicach”. McGregor może walczyć w dowolnej marce, którą preferuje lub wybierze. Ja będę nosił 8-uncjowne rękawice Grant. Jakąkolwiek przewagę potrzebuje mieć McGregor, aby czuć się bardziej komfortowo w ringu, ja jestem gotów się dostosować. Dajmy fanom boksu i MMA to, co chcą zobaczyć - napisał na Instagramie.

NSAC niespodziewanie przystało na prośbę zawodników podejmując taką decyzję pierwszy raz w historii.

Pojedynek Mayweather - McGregor już 26 sierpnia w Las Vegas.