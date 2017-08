Jakub Błaszczykowski jednak zagra w MLS?

Bartosz Rzemiński

Wraca temat przenosin Jakuba Błaszczykowskiego do Major League Soccer. Reprezentant Polski, który od kilku miesięcy jest łączony z transferem do Chicago Fire, do Stanów Zjednoczonych może trafić po przyszłorocznym mundialu w Rosji - informuje "Przegląd Sportowy".

Piotr Wołosik i Łukasz Olkowicz w swoim cotygodniowym cyklu „Ofensywni” podali, że transfer Jakuba Błaszczykowskiego do Stanów Zjednoczonych cały czas jest możliwy. Reprezentant Polski z przenosinami do MLS jest łączony od kilku miesięcy. Jak informują dziennikarze „Przeglądu Sportowego” przejście Błaszczykowskiego do USA będzie jednak możliwe dopiero po przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Rosji. Zawodnikowi zależy bowiem na regularnej grze w silnej europejskiej lidze, aby wypracować formę na turniej. Błaszczykowski od czerwca 2016 roku jest zawodnikiem Wolfsburga. W ubiegłym sezonie 91-krotny reprezentant Polski rozegrał dla Wilków 28 spotkań w Bundeslidze, w których zanotował 3 asysty.