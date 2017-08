Formuła 1. Brytyjscy dziennikarze prognozują powrót Kubicy jeszcze w tym sezonie

Kubica na początku sierpnia testował bolid R.S17 na węgierskim torze Hungaroring. Do F1 powrócił po 6 latach przerwy. Jeździł szybko. Zanotował szósty czas wśród wszystkich testujących. Widok Polka za kierownicą był dużym wydarzeniem, o którym mówiło i pisało się w całej Europie. Po kilku dniach na Węgrzech, pojawiły się pytania co dalej? Renault informowało bowiem, że naszego kierowców sprawdzało pod kątem przydatności do przyszłego sezonu.

BBC niedawno jednak poinformowało, że przed Polakiem kolejne testy na torze.

- Czytałem, że mam testować, ale ludzie często wcześniej wiedzą niż ja. Chociaż w F1 wszystko szybko się zmienia – skomentował to Polak.

Brytyjczycy jednak nadal widzą Kubicę na torze w tym sezonie. - Myślę, że może on wystąpić w kilku wyścigach – stwierdził Karun Chandhok, obecnie komentator, a kiedyś były kierowca Formuły 1 w programie „The Autosport Podcast". Dodał jednak, że najważniejsze jest to jak będzie funkcjonowała jego prawa ręka. – Po jego kontuzji nie wiemy jakie ma czucie samochodu – dodał ekspert.

Dziennikarz Autosportu Ben Anderson powiedział, że Polak stracił w niej 60 procent mocy, ale nie znaczy to, że jest "kierowcą jednoręcznym".

Konkluzja audycji była taka, że znając pracowitość i wielkie zamiłowanie Polaka do samochodowych wyścigów, to Kubica ewentualnej okazji powrotu do F1 nie zaprzepaści.