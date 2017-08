Chelsea chciała Krychowiaka, PSG było zajęte Neymarem

O tym, że PSG w tym momencie będzie pozbywać się niektórych graczy wiedzą wszyscy. Wygląda jednak na to, że przy odrobinie starań niektóre transfery z klubu można było przeprowadzić szybciej.

„L’Equipe” poinformowała, że w przypadku Grzegorza Krychowiaka, zainteresowana Polakiem była ekipa ze Stamford Bridge. Działacze Chelsea miesiąc temu, byli gotowi złożyć za niego „pokaźną ofertę”. Pytali nawet paryskich działaczy o osobowość defensywnego pomocnika. W stolicy Francji sprawa jednak nie szła do przodu, bo dział sportowy zajęty był operacją ściągnięcia Neymara. Przedstawiciele londyńczyków w końcu odpuścili i skupili się na rozmowach z innymi graczami.

Teraz oczywiście w PSG sprzedażą graczy już się zajmują, ale póki co Krychowiak jeszcze nowego klubu nie ma. Co nie znaczy, że nie ma na niego ofert. Jak informował Sport.pl na początku sierpnia chciało go pozyskać Nantes. Krychowiakiem zainteresowany był też Olympique Lyon, ale te dwa rozwiązania nie były satysfakcjonujące dla Polka. Liczy on na angaż w którymś z mocnych klubów Serie A, lub Primera Division.