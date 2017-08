Kara dla Ronaldo podtrzymana. Zidane może zostać zawieszony

Portugalczyk odepchnął sędziego, gdy ten niesłusznie pokazał mu drugą żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego. Za to Cristiano Ronaldo został zawieszony przez Komitet Rozgrywek na pięć spotkań. Real Madryt próbował się od tej decyzji odwołać, ale w środę Komitet Apelacyjny podtrzymał długość zawieszenia.

Wcześniej, na konferencji prasowej przed rewanżem z Barceloną, Zinedine Zidane dał z tego powodu wyraz niezadowolenia. - To bardzo mnie dotknęło. Nie chcę się mieszać w pracę arbitrów, ale kiedy widzisz, co się stało, a potem wiesz, że Ronaldo dostał tak surową karę... ech, coś tu się dzieje. Bardzo mnie to boli - powiedział Francuz.

Według informacji hiszpańskich mediów słowa Zidane'a miały się nie spodobać Komisji Sędziowskiej. Jeśli rozpoczęłoby się postępowanie wobec trenera "Królewskich" może mu grozić nawet 10 spotkań zawieszenia.

Bardziej prawdopodobna jest jednak kara finansowa, ponieważ Zidane nigdy nie decydował się na otwartą krytykę w stronę sędziów.