Zinedine Zidane może zostać zawieszony na 10 meczów

Pierwszy mecz o Superpuchar Hiszpanii niósł ze sobą wiele emocji. Real Madryt wygrał na Camp Nou 3-1, a Cristiano Ronaldo wyleciał z boiska przed czasem, po tym jak otrzymał drugą żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego. Portugalczyk po obejrzeniu czerwonego kartonika popchnął sędziego Ricardo De Burgosa, za co otrzymał karę zawieszenia na pięć meczów.

Podobną, a nawet większą karę może otrzymać trener Portugalczyka - Zinedine Zidane. Francuz na konferencji prasowej przed rewanżowym spotkaniem Realu z Barceloną skrytykował pracę sędziego De Burgosa oraz to, że Ronaldo został tak dotkliwie ukarany.

- Boli mnie to. Nie chcę wchodzić w pracę sędziów, ale kiedy widzisz powtórki i patrzysz na karę to... ech, coś się tu dzieje. To zbyt surowa kara - powiedział Zidane.

Zdaniem hiszpańskich mediów, wyrażenie "coś tu się dzieje" szczególnie nie spodobało się Komitetowi Sędziowskiemu, który rozważa możliwość złożenia skargi na trenera mistrzów Hiszpanii.

Jeżeli dojdzie do oskarżenia, a sprawa trafi do jednoosobowego sądu, Zidane może zostać zawieszony nawet na 10 meczów.