Siatkówka. Milan Katić wraca z wypożyczenia i zagra w PGE Skrze Bełchatów

Katić rozpoczynał od piłki nożnej, szybko jednak zamienił ją na siatkówkę, której uczył się w klubie Pro Tent Obrenovac. Od 2009 do 2015 roku grał w zespole OK Vojvodina Novi Sad, z którym w sezonie 2014/2015 triumfował w Pucharze Challenge. Zajął wówczas 8. miejsce wśród najlepiej punktujących graczy. Następnie podpisał kontrakt z PGE Skrą, z której został wypożyczony do Galatasaray Stambuł. Po roku spędzonym w lidze tureckiej wrócił do PlusLigi, gdzie zasilił szeregi Łuczniczki Bydgoszcz. W minionym sezonie rozegrał łącznie 103 sety, zdobywając 257 punktów.



Milan Katić ma na swoim koncie także złoty medal mistrzostw Europy i mistrzostw świata kadetów oraz złoto Ligi Światowej. Już jako 18-latek otrzymał powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Serbii na Puchar Świata w Japonii w 2011 roku.

Jest to już ostatni transfer PGE Skry Bełchatów przed sezonem 2017/2018. Wcześniej do zespołu prowadzonego przez nowego trenera - Roberto Piazzę - dołączyli Grzegorz Łomacz, Patryk Czarnowski, Milad Ebadipour, Szymon Romać i Aleksandar Nedeljković.