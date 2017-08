Jese Rodriguez zawodnikiem Stoke City

Jese Rodriguez do PSG trafił z Realu Madryt. Francuski klub zapłacił za niego 25 milionów euro. W ekipie obecnych wicemistrzów Francji Jese się nie sprawdził i został wypożyczony do UD Las Palmas. Po epizodzie w lidze hiszpańskiej Rodriguez wrócił do Francji, szefowie PSG zdecydowali jednak, że ponownie wypożyczą 24-latka.

Ostatecznie Jese trafił do Stoke City, gdzie ma zastąpić Marko Arnautovicia, który odszedł do West Hamu. Wychowanek Realu Madryt szeregi The Potters zasili na okres najbliższego sezonu.

- Nie miał najlepszego okresu w Paryżu, ale wciąż jest młodym i chcącym zrobić duże wrażenie w Premier League piłkarzem - powiedział po transferze na łamach oficjalnej strony internetowej Stoke prezes klubu Tony Scholes.

W ostatnim sezonie Jese zagrał w 16 spotkaniach w lidze hiszpańskiej, a także w 9 meczach francuskiej Ligue 1, w których łącznie zdobył 4 bramki.