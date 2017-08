Mocny akord i start na "piątkę" duetu Domżała - Marton

Przygody duetu Domżała – Marton zaczęły się już na pierwszym oesie. Po burzach, które przeszły nad okolicą dzień wcześniej, na trasie nie brakowało wody, a ta zaszkodziła elektronice w obu Toyotach Hilux z belgijskiej stajni Overdrive. – Zarówno u nas, jak i w samochodzie Nassera Al-Attiyah były problemy z elektroniką, ale mimo to nasz katarski kolega wygrał, a my uplasowaliśmy się tuż za pierwszą trójką. Na drugiej z sobotnich prób było już jednak trochę gorzej - wspomina kierowca.

Polska załoga złapała dwa kapcie. Pierwszy na starcie, a drugi w końcówce oesu. - Mieliśmy pecha przy drugiej zmianie. Awaria sprawiła, że nie działał podnośnik. Musieliśmy znaleźć dziurę i wjechać do niej tak, żeby podniosło się koło. Straciliśmy z tego powodu mnóstwo czasu – komentował Maciej Marton.

Co więcej Aron Domżała nabawił się kontuzji. Skurcz mięśni szyi spowodował ból kręgosłupa i odrętwienie lewej ręki. Na szczęście wieczorem z pomocą przyszła fizjoterapeutka zespołu X-Raid, która pomogła zawodnikowi nieco odetchnąć. Pierwszy, niedzielny odcinek stał jednak pod znakiem zapytania, a na drugim… - Aron zapomniał, że coś go boli i pojechaliśmy najlepszy oes w historii naszych wspólnych startów. Wyprzedziliśmy obu, walczących o zwycięstwo faworytów – zwycięzcę Nassera Al-Attiyah i zdobywcę drugiego miejsca Mikko Hirvonena – podkreślił pilot.

- Nie mogę powiedzieć, że był to udany rajd – przyznał Aron Domżała. – Udało nam się zakończyć go mocnym akordem, ale celowaliśmy w podium. Nie miałem też za wiele przyjemności z jazdy, bo teren był pełen dziur i mocnych dobić. Teraz muszę skoncentrować się na rehabilitacji, bo za dwa tygodnie startuje Baja Poland i muszę do tego czasu być w pełni sprawny. Teraz trudno mi się nawet obrócić.

Rywalizacja nie była również łatwa dla Macieja Martona. – Ja uniknąłem urazów, choć nie dziwi mnie kontuzja Arona, bo także odczułem trudy tej trasy. Nawigacyjnie nie było to wielkie wyzwanie, ale na pewno trzeba było być bardzo uważnym. Roadbook został dobrze przygotowany, ale na tych wszystkich dziurach trzeba było ciągle pilnować kierowcy, żeby trzymał linię jazdy i skręcił w odpowiednie rozwidlenie. A wszystkie wyglądały bardzo podobnie. Co więcej burza pozrywała taśmy, a tam gdzie pojawiały się strzałki, trzeba było zaufać swoim umiejętnościom, bo często pokazywały niewłaściwy kierunek.

Start zespołu pozytywnie ocenił szef Overdrive Racing Jean-Marc Fortin. – Dobry prolog, świetny ostatni oes, ale dwa kapcie odebrały chłopakom szanse na podium. Mieli fenomenalny finisz i pokazali na co ich stać. Oczywiście to frustrujące, kiedy detale nie pozwalają zrealizować celu, ale sukcesy przyjdą. Aron jest wciąż młody!

Kolejna runda walki o Puchar Świata FIA rozegra się na polskich poligonach. Baja Poland odbędzie się pomiędzy 31 sierpnia, a 3 września.

Wyniki Hungarian Baja:

1. Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Matthieu Baumel (FRA) 5:24.54

2. Mikko Hirvonen (FIN)/Andreas Schulz (DEU) +3.38

3. Jakub Przygonski (POL)/Tom Colsoul (BEL) +8.02

4. Martin Prokop (CZE)/Jan Tomanek (CZE) +13.47

5. Aron Domzala (POL)/Maciej Marton (POL) +16.04



Klasyfikacja Pucharu Świata FIA:

1. Nasser Al-Attiyah (QAT) 210 pkt

2. Jakub Przygoński (POL) 138

3. Khalid Al-Qassimi (ARE) 105

4. Yasir Seaidan (SAU) 93

5. Aron Domzala (POL) 86