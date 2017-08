Bundesliga. Robert Lewandowski wrócił do treningów

Napastnik Bayernu Monachium nie trenował z drużyną z powodu urazu kolana, którego nabawił się w meczu Pucharu Niemiec przeciwko Chemnitzner FC. Bayern pokonał łatwo trzecioligowca 5:0, a Lewandowski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Boisko opuścił po godzinie gry w wyniku drobnej kontuzji, a także po to, by oszczędzać siły na inaugurację Bundesligi.

Na szczęście uraz nie jest poważny i nie przeszkodzi Polakowi w występie przeciwko Bayerowi Leverkusen w 1. kolejce nowego sezonu ligowego. Co więcej, do dyspozycji trenera Carlo Ancelottiego ma być także Manuel Neuer, który z powodu kontuzji śródstopia stracił końcówkę zeszłego sezonu i okres przygotowawczy do obecnego.

Spotkanie Bayernu z Bayerem zaplanowano na najbliższy piątek - start o godz. 20.30.