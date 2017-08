Jakub Kowalczyk: "To będzie znakomity sezon"

Katarzyna Owczarek: Pierwsze treningi już za Wami. Jak forma?

Jakub Kowalczyk: Tutaj nie ma mowy o formie, raczej o chęciach do pracy. Przed nami jeszcze setki godzin w hali, żeby być w pełni sił na pierwszy mecz PlusLigi. Na pewno będziemy gotowi.

Wakacje były dość długie. Przez te cztery miesiące tęskniłeś za siatkarskim życiem?

Wydaje mi się, że nigdy nie można powiedzieć, że wakacje są za długie, ile by nie trwały. Żartuję, oczywiście! Po kilkumiesięcznym sezonie PlusLigi każdy myśli o chwili odpoczynku, potrzebuje czasu tylko dla siebie i bliskich, ale już po pewnym czasie wracają chęci do powrotu na parkiet, myśli o pierwszym gwizdku. To normalne, że tęsknimy za siatkarskim życiem. Bardzo się cieszę, że mogę być znowu w Warszawie i szykować się do następnego sezonu.

Do sztabu ONICO Warszawa dołączył Paweł Zagumny. Zauważyłeś jakieś zmiany w sposobie pracy z "Gumą"?

Nadal jest groźny, stanowczy i wymagający. Jedyne różnice są takie, że teraz już z nami nie biega i troszkę więcej na nasz krzyczy. Tak naprawdę jego nastawienie nie zmieniło się jednak pod wpływem nowej funkcji. Jest tak samo profesjonalny, jak było to w poprzednich sezonach.

Pierwszego dnia Paweł Zagumny i Michał Adamczewski nie oszczędzali Was ? łącznie spędziliście w hali ponad pięć godzin.

Nie było taryfy ulgowej. Na szczęście na drugi dzień mieliśmy wolny poranek. Było wystarczająco czasu, żeby pozbierać się do popołudniowego treningu.

Oprócz nowych członków sztabu do drużyny dołączyli również dwaj środkowi ? Jan Nowakowski i Sebastian Warda. Jak pierwsze wrażenia po poznaniu kolegów?

Super! Radośnie wpadli do szatni. Wszyscy w ekipie są zmotywowani do pracy, więc jestem pewien, że będzie to znakomity sezon!