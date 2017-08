Barcelona wciąż nie może znaleźć następcy Neymara. Kolejny klub odrzuca ofertę wicemistrzów Hiszpanii

Priorytetem na liście życzeń właścicieli Barcelony po sprzedaży Neymara było dwóch piłkarzy - Philippe Coutinho z Liverpoolu oraz Ousmane Dembele z Borussii Dortmund. Wygląda jednak na to, że ciężko będzie o transfer któregoś z wymienionych piłkarzy, dlatego szefowie wicemistrzów Hiszpanii rozpoczęli starania o innych graczy.

Jak informują włoskie media Barcelona złożyła ofertę na zakup Lorenzo Insigne z Napoli. Katalończycy zaproponowali za klubowego kolegę Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego 60 milionów euro. Zdaniem " La Gazzetta dello Sport" przedstawiciele klubu z Neapolu odrzucili propozycję i powiedzieli, że ich piłkarz, którym interesuje się również Liverpool, nie jest na sprzedaż.

Insigne ma za sobą bardzo udany sezon. 26-latek we wszystkich rozgrywkach zdobył 20 bramek, do których dołożył 12 asyst. Według wielu ekspertów filigranowy skrzydłowy stylem gry idealnie pasuje do Barcelony.