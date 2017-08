Messi próbował przekonać Neymara do pozostania w Barcelonie. Argentyńczyk obiecywał mu Złotą Piłkę

Według informacji portalu "sport-english.com", 21 lipca w hotelu Sheraton Parsippany w New Jersey, Leo Messi i Luis Suarez spotkali się z Neymarem. Messi i Suarez przekonywali Brazylijczyka do pozostania w Barcelonie i odradzali mu transfer do Paris Saint-Germain.

Argentyńczyk i Urugwajczyk w momencie rozmowy z kolegą z drużyny, w przeddzień meczu z Juventusem w ramach towarzyskiego turnieju International Champions Cup, nie wiedzieli, że Neymar porozumiał się już z właścicielami wicemistrzów Francji.

Na pozostaniu 25-latka w klubie bardzo zależało Leo Messiemu, który za wszelką cenę chciał namówić Neymara do dalszej gry w Barcelonie. - Czego chcesz? Chcesz złotej piłki? Sprawię, że zdobędziesz Złotą Piłkę - takie słowa zdaniem portalu padły ze strony Messiego w kierunku Neymara.

Jak się jednak okazało, żadne argumenty nie były w stanie przekonać gwiazdora do pozostania w Barcelonie. Neymar jest już zawodnikiem PSG i ma za sobą debiut w barwach paryskiego zespołu. W wyjazdowym meczu z EA Guingamp (3-0) Brazylijczyk strzelił gola i asystował przy trafieniu Edinsona Cavaniego.