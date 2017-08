Bundesliga. Borussia Dortmund ma nowy talent. 12-letni Youssoufa Moukoko zadziwia światowe media

Młodzieżowa liga U17 zaczęła się bardzo dobrze dla juniorskiego zespołu Borussii Dortmund, która pokonała SG Unterrath 3-0. Dwie bramki w drugiej połowie meczu zdobył Youssoufa Moukoko, czym zwrócił na siebie uwagę światowych mediów.

Niemal wszyscy zawodnicy Borussii U17 urodzili się w latach 2001-2002. Wyjątkiem jest Youssoufa Moukoko, który urodził się 20 listopada 2004 roku. 12-latek mógłby wciąż występować w zespole do lat 13, jak jednak uznali trenerzy młodzieżowych drużyn BVB, byłby to dla niego za niski poziom.

Moukoko przerasta swoich rówieśników we wszystkich aspektach gry. Zawodnik jest świetny technicznie, szybki i silny fizycznie. - Youssoufa jest bardzo dojrzały jak na jego młody wiek. Jest wytrzymały fizycznie, a także bardzo skrupulatny - mówi o swoim zawodniku trener Borussii U17. Szkoleniowiec jest również pod wrażeniem podejścia i mentalności zawodnika. - Youssoufa ma świetną postawę. Jest przykładny, stara się. W dodatku koledzy bardzo go lubią - dodaje Sebastian Geppert.

Moukoko do Dortmundu trafił z St. Pauli w 2016 roku. W ubiegłym sezonie dla Borussii U15 w 21 spotkaniach zawodnik strzelił 33 gole.

Po tym, jak o Moukoko zrobiło się głośno w mediach, niektórzy zaczęli zarzucać mu oszustwo mówiąc, że jest on zdecydowanie starszy i wygląda na więcej niż 12 lat. Na zarzuty odpowiedział ojciec piłkarza. - Zaraz po jego narodzinach zarejestrowałem go w niemieckim konsulacie w Yaounde (stolica Kamerunu). Chłopiec nie może być starszy, ponieważ jego matka, Marie, ma zaledwie 28 lat - mówi Moukoko senior.

Jeśli zawodnik dalej będzie się rozwijał w takim tempie, z pewnością będzie miał on szansę na to, by zostać jedną z gwiazd światowego futbolu, a szefowie Borussii będą mogli zarobić na nim ogromne pieniądze.