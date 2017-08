Reprezentacja Polski. Grzegorz Krychowiak nie otrzyma powołania na najbliższe mecze kadry

Grzegorz Krychowiak ma za sobą bardzo trudny sezon. Po transferze z Sevilli do PSG Polski pomocnik praktycznie nie grał w swoim nowym klubie. 27-latek większość spotkań oglądał z ławki rezerwowych lub trybun. Mimo fatalnej sytuacji w klubie i zainteresowania ze strony wielu europejskich drużyn Krychowiak konsekwentnie odrzuca kolejne propozycje transferów.

Pomimo braku rytmu meczowego, w ostatnich miesiącach defensywny pomocnik wicemistrzów Francji regularnie otrzymywał powołania na mecze reprezentacji Polski. Taka sytuacja ma jednak ulec zmianie. W piątek Adam Nawałka ogłosi nazwiska piłkarzy występujących w klubach zagranicznych, których zabierze na wyjazdowe spotkanie z Danią (1 września), a także na domowe starcie z Kazachstanem (4 września). Zdaniem "Przeglądu Sportowego" w gronie powołanych po raz pierwszy od 4 lat zabraknie miejsca dla Grzegorza Krychowiaka.

Jak widać Adam Nawałka również stracił cierpliwość do pomocnika PSG i nie zamierza czekać dłużej na jego transfer. Wszystko wskazuje więc na to, że jeśli Krychowiak szybko nie zmieni klubu, przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Rosji obejrzy on w telewizji.

Zainteresowanych pozyskaniem Krychowiaka klubów wciąż nie brakuje. Jak podaje PS obecnie sprowadzić Polaka chcą m.in. Valencia, AC Milan i Olympique Lyon.