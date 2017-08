Liga Mistrzów. Liverpool jedną nogą w fazie grupowej

Gospodarze pierwszą okazję mieli w 7. minucie, kiedy reklamowali zagranie ręką Lovrena w polu karnym. Sędzia jednak karnego nie odgwizdał. Zrobił to trzy minuty później. W roli głównej znów był Chorwat, który sfaulował w Gnabry'ego. Do rzutu karnego podszedł Kramarić, ale strzelił tak fatalnie, że Mignolet nie miał problemów z obroną. W 14. minucie Mohammed Salah powinien dać prowadzenie gościom. Znany z szybkości Egipcjanin miał 30 metrów do bramki Baumanna i żadnego obrońcy przed sobą. Piłka jednak odbiła mu się od lewej nogi i zdążył do niego niemiecki obrońca. Wytrącony z rytmu napastnik Liverpoolu uderzył minimalnie niecelnie.

W 35. minucie padł pierwszy gol. Do rzutu wolnego przed polem karnym podszedł 18-letni Trent Alexander-Arnold i kapitalnym strzałem przy słupku pokonał bramkarza gospodarzy. Dwie minuty przed końcem pierwszej połowy piłkarze Hoffenheim mogli wyrównać. Najpierw strzał Gnabry'ego świetnie obronił Mignolet, a po dobitce Wagnera piłka trafiła w słupek.

Na początku drugiej połowy Roberto Firmino stojąc 5 metrów od bramki i mając przed sobą tylko Baumanna, trafił go prosto w głowę. Na kolejnego gola trzeba było czekać do 74. minuty. Milner dośrodkował z lewego skrzydła, piłka odbiła się od klatki piersiowej Nordtveita i wpadła w samo okienko bramki Baumanna. Gdy wydawało się, że Liverpool dowiezie ten wynik do końca spotkania, Hoffenheim odpowiedziało golem. Fatalnie w kryciu zachowali się obrońcy The Reds. Nordtveita zagrał długą piłkę w pole karne, przyjął ją Mark Uth i precyzyjnym płaskim strzałem pokonał Mignoleta.

W pozostałych wtorkowych meczach Qarabag Agdam wygrał z FC Kopnhegą 1:0. Cały mecz rozegrał Jakub Rzeźniczak. APOEL po golach w pierwszych dziesięciu minutach pokonał Slavię Praga 2:0. Sporting zremisował bezbramkowo ze Steauą Bukareszt, a CSKA Moskwa, po samobójczym trafieniu w ostatniej minucie meczu, wygrała z Young Boys Berno 1:0. Rewanże odbędą się 23 sierpnia o godzinie 20:45.

Wyniki wtorkowych spotkań IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

Qarabag - FC Kopenhaga 1:0

APOEL - Slavia Praga 2:0

Hoffenheim - Liverpool 1:2

Sporting CP - FCSB 0:0

Young Boys - CSKA Moskwa 0:1