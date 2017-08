Ekstraklasa. Steeven Langil rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa

Langil trafił do Legii rok temu, na początku sezonu 2016/17. Łącznie rozegrał w Legii zaledwie 12 spotkań, w których strzelił jednego gola. Zimą został wypożyczony do belgijskiego Waasland-Beveren, skąd przyszedł do Legii za pół miliona euro.

29-latek bardziej niż ze swoich boiskowych popisów zostanie zapamiętany z tego, co prezentował w mediach społecznościowych. Gdy drużyna wracała z Dortmundu po porażce 4-8 z Borussią w Lidze Mistrzów, on udostępniał zdjęcia, na których pali sziszę, a na stole był alkohol, z czego bardzo niezadowolony był trener Jacek Magiera.

Już po odejściu z Legii Langil stwierdził, że "zarówno w klubie, jak i poza nim dotknął mnie problem rasizmu", czemu mistrzowie Polski stanowczo zaprzeczyli.