Lewandowski nie trenował z Bayernem

Bayern pokonał łatwo trzecioligowca 5:0, a Lewandowski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Boisko opuścił po godzinie gry w wyniku drobnej kontuzji, a także po to, by oszczędzać siły na inaugurację Bundesligi.

W poniedziałek Lewandowski nie trenował z grupą podczas otwartych dla kibiców zajęć (fanów zjawiło się ok. 2400), ale pracował za to indywidualnie - poinformowała oficjalna strona internetowa mistrzów Niemiec. Na szczęście uraz nie jest poważny i nie powinien przeszkodzić Polakowi w występie przeciwko Bayerowi Leverkusen w 1. kolejce nowego sezonu ligowego. To spotkanie zaplanowano na najbliższy piątek - start o godz. 20.30. Relację tradycyjnie będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem serwisu Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.