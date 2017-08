Piłkarz Wisły Kraków na celowniku Interu Mediolan!

Nie jest niespodzianką, że to akurat Brlekiem zainteresował się Inter. 23-latek jest liderem Wisły Kraków, przez co nie jeden zagraniczny klub widziałby go w swoich szeregach. Zainteresowany jego transferem był zespół Young Boys Berno, ale oferowany przez Szwajcarów milion euro został natychmiast odrzucony.

Sprzedawać swojego gracza nie zamierza trener Wisły, Kiko Ramirez: - Odejście Petara byłoby dla mnie bardzo złą wiadomością. Ktoś, kto się po niego zgłosi, musi mieć bardzo, bardzo dużo pieniędzy – powiedział szkoleniowiec po spotkaniu drugiej kolejki Ekstraklasy z Bruk-Betem Termalicą, które zakończyło się zwycięstwem jego podopiecznych 1:0.

W lutym 2016 roku Brlek podpisał z Wisłą trzyletni kontrakt. Kosztował ją 400 tysięcy euro.