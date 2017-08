Tenis. Roger Federer nie zagra w Cincinnati. Rafael Nadal nowym liderem światowego rankingu

Znakomita postawa Rogera Federera i Rafaela Nadala w ostatnim czasie pozwalała myśleć, że pod koniec roku jeden z nich ponownie zasiądzie w fotelu lidera światowego rankingu. Wszystko zależało od Andy'ego Murraya i tego, czy Szkot zdoła obronić masę punktów za zeszły sezon. Kontuzja biodra uniemożliwiła mu jednak start w Montrealu, a następnie w Cincinnati, co oznaczało, że od 21 sierpnia przestanie zajmować pierwsze miejsce zestawienia. O to, kto go zastąpi, miał zadecydować turniej w stolicy stanu Ohio.

Niewielkim faworytem w tym wyścigu był Nadal, ale szansę miał też Federer. Szwajcar ogłosił jednak, że po wymagającym występie w Montrealu i finałowej porażce z Alexandrem Zverevem nabawił się kontuzji pleców. Z tego powodu zrezygnował z występu w Cincinnati, aby wykurować się na ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy - US Open.

Absencja Federera oznacza, że niezależnie od wyniku w Cincinnati Nadal zostanie nowym liderem światowego rankingu. Hiszpan obejmie prowadzenie w poniedziałek 21 sierpnia i na pewno będzie rozstawiony z numerem 1 tydzień później w Nowym Jorku.

Nadal zna już smak prowadzenia na światowych listach. Po raz pierwszy osiągnął je w 2008 roku i łącznie w fotelu lidera spędził 141 tygodni. Od pewnego czasu zmagał się z licznymi kontuzjami, przez co wypadł poza pierwszą piątkę, ale znakomita forma w tym sezonie pozwoliła mu wrócić na szczyt.

Najpierw doszedł do finału w Melbourne podczas Australian Open, potem w Acapulco i Miami, a w turniejach na swojej ulubionej nawierzchni ziemnej był zupełnie bezkonkurencyjny – triumfował w Monte Carlo, Barcelonie, Madrycie i w końcu we French Open. Wzniósł tym samym swój dziesiąty Puchar Muszkieterów jako pierwszy zawodnik w historii.

W rozpoczynającym się 28 sierpnia US Open na pewno zabraknie finalistów poprzedniej edycji, Novaka Djokovicia i Stana Wawrinki. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że na czele rankingu na koniec sezonu znajdą się dwa najpotężniejsze nazwiska pierwszej dekady XXI wieku – Nadal i Federer – nie wiadomo tylko, w jakiej kolejności.