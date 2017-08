ATP w Montrealu. Roger Federer przegrał finał z Alexandrem Zverevem

Zverev - który w rankingu ATP zajmuje czwarte miejsce - wygrał drugi turniej z serii Masters 1000. Łącznie jest niepokonany już od 10 spotkań. Za to dla Federera to zaledwie trzecia porażka w 38 spotkaniach jakie rozegrał w tym roku.

Federer ciągle zachowuje jednak szansę na awans na pierwsze miejsce w rankingu, ale zależy to od wyników turnieju w Cincinnati, który odbędzie się w tym tygodniu. Nowym numerem 1 zostanie on albo Rafael Nadal - wyprzedzą Andy'ego Murraya w rankingu, który zostanie opublikowany 21 sierpnia.

Za to 20-letni Zverev po raz kolejny pokazał swój ogromny potencjał. Jest jedynym aktywnym tenisistą obok Jo-Wilfrieda Tsongi, który wygrał dwa turnieje Masters - nie licząc "wielkiej czwórki", czyli Federera, Nadala, Novaka Djokovicia i Murraya.

Dla Federera to był pierwszy turniej od wygranego Wimbledonu (16 lipca). - Po wakacjach i treningach to był mały szok dla ciała. Czułem się dobrze przez cały tydzień, choć trochę mnie pobolewało - powiedział Szwajcar. Decyzję o tym, czy wystąpi na turnieju w Cincinnati podejmie w ciągu najbliższych kilku dni. Za to 28 sierpnia rozpocznie się US Open, ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy.