Primera Division. Xavi wskazał piłkarza, który powinien zastąpić Neymara

Neymar niespodziewanie odszedł do Paris Saint-Germain za 222 mln euro, co było szokiem dla Barcelony. Teraz ma czas do końca okna transferowego, by zastąpić Brazylijczyka. "Duma Katalonii" chciałaby pozyskać Philippe Coutinho lub Ousmane Dembele, ale zarówno Liverpool, jak i Borussia Dortmund odrzucają kolejne oferty za swoje gwiazdy.

Zdaniem Xaviego Barcelona powinna gdzie indziej poszukać następcy Neymara i pozyskać Jeana Michaela Seriego z francuskiego Nice. - Jest fantastyczny. Ma to co w Barcelonie nazywamy DNA Barcy - stwierdziła legenda piłki nożnej. Jednocześnie Xavi dodał, że będzie to jego ostatni sezon w profesjonalnej karierze. Pod względem fizycznym czuje się dobrze, ale w wieku 38 lat woli się skupić na kolejnym kroku w swojej karierze - chce zostać trenerem. Obecnie występuje w katarskim Al-Sadd.

- Piłkarze rzadko nie chcą zostać w Barcelonie, to bardzo dziwne. Ostatni raz zdarzyło się to 17 lat temu, gdy Luis Figo przeszedł do Realu Madryt. Neymar nie wytłumaczył swojej decyzji, odszedł nie organizując żadnej konferencji prasowej ani niczego - stwierdził Xavi. Jego zdaniem Barcelona nadal pozostaje faworytem we wszystkich rozgrywkach. - Mamy Messiego, najlepszego piłkarza na świecie. Suareza, najlepszego napastnika. Pique, Iniestę, Busquetsa, najlepszych na swoich pozycjach.