Transfery. Pierre-Emerick Aubameyang: Chciałbym wrócić do Milanu

- Bardzo chciałbym wrócić, ale jeśli oni śpią, to co ja mogę zrobić? - powiedział Gabończyk, po czym naśladował stadionowego spikera na San Siro i dodał, że chciałby nosić koszulkę z numerem 7.

Napastnik Borussii Dortmund już występował w Milanie. Został sprzedany do Saint-Etienne za 1,8 mln euro w 2012 roku po tym, jak nie dostał szansy na zaistnienie w pierwszym zespole - najczęściej był wypożyczany do innych klubów. Po roku BVB kupiło go za 13 mln, a teraz jest wyceniany na ok. 80 mln euro.

BVB ma teraz jednak jeszcze większy problem. Do odwołania zawiesiła Ousmane Dembele, który nie stawił się na czwartkowym treningu zespołu. W ten sposób chce wymusić transfer do Barcelony. Szczegóły tutaj >>