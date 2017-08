Superpuchar Hiszpanii. Cristiano Ronaldo grozi surowa kara za odepchnięcie sędziego

Portugalczyk pojawił się na boisku w 58. minucie. Ponad 20 minut później strzelił pięknego gola na 2-1, ale ciesząc się z bramki zdjął koszulkę. Za to dostał żółtą kartkę, a po kilkudziesięciu sekundach otrzymał drugą. Zdaniem sędziego chciał wymusić rzut karny. Zdenerwowany Ronaldo w reakcji na czerwoną kartkę aż popchnął sędziego.

Przepisy hiszpańskiej federacji są bardzo jasne - w artykule 96 można przeczytać, że za popchnięcie sędziego można zostać zawieszonym na cztery do dwunastu spotkań. Sędzia Ricardo De Brugos Bengoetxea zapisał to zdarzenie w protokole pomeczowym. - Gdy pokazałem czerwoną kartkę, piłkarz lekko mnie popchnął, pokazując tym samym, że nie zgadza się z decyzją - napisał arbiter. Ewentualna kara przeszłaby również na mecze ligowe, co oznacza, że Real prawdopodobnie będzie musiał radzić sobie bez swojej największej gwiazdy na początku sezonu.