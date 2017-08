Milik to dla trenera Marsylii "bardzo dobra opcja"

Garcia został zapytany o Milika na konferencji prasowej po wygranym 1:0 meczu OM z Nantes. Powiedział, że miedzy Marsylią i Napoli „nie było żadnego kontaktu”. Szybko dodał jednak, że byłaby to „bardzo dobra opcja”.

Informacje o zainteresowaniu 9 krotnego mistrza Francji Polakiem przekazał kilka dni temu serwis INFOSPORT+, na wiosnę podobną wiadomość rozpowszechniał „L’Equipe”

- Pracujemy nad tym by odciążyć Valere’a Germaina. Trzeba znaleźć jakaś alternatywę. Milika znam. Przed swoją kontuzją w Napoli radził sobie świetnie. Póki co to jednak gracz włoskiego klubu, który zagra przeciw Nicei – odniósł się Garcia do eliminacji Ligi Mistrzów.

Milik do Napoli przeszedł w ostatnim sezonie. Transfer z Ajaxu został wyceniony na 32 miliony euro. Polak po kilku miesiącach gry we włoszech, na meczu reprezentacji Polski doznał poważnej kontuzji kolana. Po powrocie do zdrowia stracił miejsce w wyjściowym składzie Napoli.

Marsylia już od pewnego czasu chce wzmocnić swoją ofensywę. Na liście interesujących ją zawodników znaleźli się też Carlos Bacca (AC Milan), Stevan Jovetić (Inter), Moussa Dembele (Celtic), Wilfried Bony (Manchester City) czy Vincent Janssen (Tottenham)