Siatkówka. Konstantin Cupković za Johna Gordona Periina w Resovii?

Konstantin Cupković to 30-letni przyjmujący. Ostatni sezon spędził w 2. drużynie greckiej, Olimpiakosie Pireus. Nie jest zawodnikiem nieznanym w PlusLidze – wcześniej przez dwa lata występował w PGE Skrze Bełchatów (2011-2013), by następnie, po roku spędzonym w Sir Safety Perugia, trafić do Transferu Bydgoszcz. Udany sezon w zespole prowadzonym przez Vitala Heynena mimo wszystko nie poskutkował gwałtownym zainteresowaniem zawodnikiem, więc przez sezon 2016/2017 występował we francuskim Tours VB.

To właśnie Serb miałby być zastępstwem dla Johna Gordona Perrina, który mimo ważnego kontraktu z Asseco Resovią Rzeszów podpisał drugi, wiążący go z klubem z Pekinu. Władzom klubu sprawił tym samym sporo kłopotów, bowiem w tym momencie na rynku transferowym nie pozostało wielu wolnych graczy.

Serbski przyjmujący jest wieloletnim reprezentantem swojego kraju. W 2015 roku został wybrany MVP Superpucharu Francji, a w 2017 najbardziej wartościowym graczem ligi greckiej.