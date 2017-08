Borussia podjęła decyzję ws. Dembele: "zawieszony do odwołania"

Dembele, który od kilku dni łączony jest z przenosinami do Barcelony, nie stawił się na czwartkowym treningu zespołu, chcąc w ten sposób wymusić na działaczach BVB pozwolenie na transfer. Za swoje zachowanie został przez klub zawieszony. W niedzielę klub poinformował, że zawieszenie zostaje utrzymane do odwołania, a piłkarz może w tym czasie korzystać z ośrodka treningowego Borussii, pracując indywidualnie.

Borussia przyznała wcześniej, że otrzymała ofertę za Dembele, ale nie odzwierciedlała ona zdaniem dortmundczyków rzeczywistej wartości zawodnika. Katalońska prasa donosi, że oba kluby są zgodne co do podstawowej kwoty, a więc 100 mln euro, ale problematyczna pozostaje kwestia zmiennych. Barcelona zgadza się na dodatkowe 30 mln, ale nie na warunkach Borussii, która domaga się łatwych do zrealizowania bonusów.

Mimo że Katalończycy są zdecydowani na sprowadzenie Dembele, nie pochwalają jego zachowania. Według magazynu "Kicker" protest piłkarza był tylko i wyłącznie jego inicjatywą, która nie została dobrze przyjęta przez dyrekcję wicemistrzów Hiszpanii. W klubie panuje przekonanie, że to godzi w wizerunek Barcelony.

Pracowite lato

Dembele jest obok Philippe Coutinho oraz Paulinho najważniejszym celem transferowym Barcelony w letnim okienku. Piłkarz Liverpoolu zdaje się być coraz bliżej Camp Nou po tym, jak złożył oficjalną prośbę o zgodę na transfer, a jego plakaty zniknęły z klubowego sklepu. Jak informują dzienniki "Sport" i "Mundo Deportivo", występujący w chińskim Guangzhou Evergrande Paulinho także dołączy latem do drużyny Ernesto Valverde. Łącznie za te trzy transfery, o ile dojdą do skutku, Barcelona może zapłacić nawet 320 mln euro. Dużą część tej kwoty pokryją pieniądze ze sprzedaży Neymara do Paris Saint-Germain, na której Katalończycy zarobili 222 mln.