Ekstraklasa. Skandaliczna oprawa kibiców Wisły Kraków

Płótno, a na nim postać w kominiarce w barwach Wisły. Przed postacią zaś krzyże, a na jednym z nich szalik w biało-czerwone pasy, barwy Cracovii. Do tego transparent "Boże, miej litość nad naszymi wrogami, bo jak widzisz my jej nie mamy". To elementy oprawy, którą zaprezentowali kibice Wisły przed rozpoczęciem 194. derbów Krakowa.

Chwilę później na stadionie odegrany i zaśpiewany został hymn Polski. To w związku ze świętem Wojska Polskiego, które w tej kolejce celebrowane jest w ekstraklasie.

Oprawa wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Odnosiła się ona bowiem do morderstw, które popełniali "kibice" Wisły na fanach Cracovii. W Krakowie w ostatnich latach doszło do kilku ataków, w których ginęli sympatycy obu klubów. Często były to zabójstwa szczególnie brutalne, przy użyciu noży, siekier, czy maczet.