Mistrzostwa Świata katamaranów klasy A. Mistrzowska obsada!

Do regat zgłosiło się już ponad 140 zawodników z całego świata. Wśród nich światowa czołówka żeglarska:Mitch Booth – dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich w klasie Tornado i wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, Paul Larsen – szef i sternik projektu Vestas Sailrocket, najszybszej łodzi żaglowej, do którego należy rekord szybkości wśród jednostek napędzanych wiatrem – 121km/h, Konstantinos Trigonis – wielokrotny mistrz świata i Europy w klasie Tornado, czterokrotny olimpijczyk w klasie 470 i Tornado, Adam May - konstruktor jachtów Pucharu Ameryki, olimpijczyk IO 2000 w klasie Tornado, wielokrotny medalista mistrzostw Europy i świata w klasie Moth, trener Skandia Team GBR w klasie 2.4 na IO 2008 Paralympics, Daren Bundock - dwukrotny wicemistrz olimpijski w klasie Tornado (2000 z John Forbes, 2008 z Glenn Ashby), siedmiokrotny mistrz świata w klasie Tornado, trzykrotny mistrz świata w klasie F18, zdobywca Pucharu Ameryki w zespole Oracle, coach młodych żeglarzy w ramach Red Bull Youth America’s Cup, Mischa Heemskerk – utytułowany zawodnik F18 oraz aktualny mistrz świata klasy A.

Wśród zgłoszonych również utytułowani polscy zawodnicy: Jacek Noetzel - srebrny i brązowy medalista mistrzostw Europy oraz czwarty zawodnik mistrzostw świata 2016, Tymoteusz Bendyk - piąty na mistrzostwach świata 2016 i aktualny mistrz Polski, Marcin Badzio – wicemistrz świata juniorów i zarazem mistrz świata katamaranów klasy A Classic, Jakub Surowiec – mistrz świata juniorów 2016, zwycięzca prestiżowych regat A-class European Spring Championship 2017 na jeziorze Garda.

Większość uczestników zawodów przybędzie do Sopotu wcześniej, aby wziąć udział w otwartych mistrzostwach Polski klasy A, które będą próbą generalną przed mistrzostwami świata. Mistrzostwa Polski rozpoczną się 15 sierpnia i będą trwały do 17 sierpnia. Podczas 3 dni rywalizacji zaplanowane jest przeprowadzenie 9 wyścigów. To będą najliczniejsze mistrzostwa Polski katamaranów. Na liście startowej 75 zawodników, w tym 52 zawodników z zagranicy.

W niedzielę 20 sierpnia o godz. 18.30 w muszli koncertowej na Skwerze Kuracyjnym (przed molo) zaplanowane jest uroczyste otwarcie mistrzostw, poprzedzone paradą zawodników. Wyścigi rozgrywane będą w bezpośrednim sąsiedztwie mola w Sopocie. Podczas wyścigów finałowych w środę i czwartek (23 i 24 sierpnia) przebieg rywalizacji będzie komentowany na molo przez znanych dziennikarzy żeglarskich oraz transmitowany na telebimach. Ponadto na stronie internetowej będzie można śledzić wyścigi na żywo.

Organizatorem Mistrzostw Świata jest klub żeglarski UKS Navigo Sopot działający od 2003 r. pod patronatem miasta Sopot. Zawodnicy klubu zaliczają się do czołówki światowej katamaranów klasy A.