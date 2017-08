Obrońca angielskiego Fulham głównym celem transferowym Legii Warszawa

Madl to środkowy obrońca. Ostatnie 1,5 roku spędził w Fulham, do którego został wcześniej wypożyczony, a następnie wykupiony ze Sturmu Graz. W sezonie 2016/2017 na zapleczu angielskiej ekstraklasy rozegrał 16 spotkań. Jego rynkowa wartość wyceniana jest przez serwis transfermarkt.com na 1,5 mln euro, ale z racji na to, że jego kontrakt ważny jest tylko do czerwca 2018 roku, Legia może zapłacić za zawodnika nawet o kilkaset tysięcy mniej.

Madl może zastąpić Michała Pazdana, którego przyszłość w stolicy wciąż stoi pod znakiem zapytania. Ostatnio zainteresowanie reprezentantem Polski wykazywał hiszpański Real Betis, szukający zastępcy dla odchodzącego do Interu Mediolan Germana Pezzelli.