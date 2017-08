Ivan Perisić rezerwową opcją Barcelony

Po odejściu Neymara do Paris Saint-Germain Barcelona pilnie poszukuje następcy Brazylijczyka. Faworytami działaczy z Katalonii są Dembele i Coutinho, ale ich transfery komplikują się przez bardzo trudne negocjacje. Ani Borussia Dortmund, ani Liverpool nie chcą sprzedawać swoich gwiazd, a na pewno nie za pieniądze, jakie proponują wicemistrzowie Hiszpanii. Oferta za Coutinho wynosząca 100 mln euro została odrzucona, podobnie jak 130 mln oferowanych za występującego w Bundeslidze reprezentanta Francji.

Choć w Barcelonie wszyscy są przekonani, że latem uda się ściągnąć przynajmniej jednego z tych zawodników, Ernesto Valverde oczekuje więcej niż pojedynczego wzmocnienia siły ofensywnej zespołu. Oprócz Angela Di Marii, o którego możliwym przejściu do Barcelony pisaliśmy szerzej tutaj, planem awaryjnym Katalończyków jest wykupienie z Interu Ivana Perisicia. Za Chorwatem przemawia przede wszystkim jego wszechstronność. Może grać nie tylko na skrzydle, ale także jako ofensywny pomocnik, co pozwoliłby odciążyć Andresa Iniestę.

Piłkarzem poważnie zainteresowany jest także Manchester United, ale pomimo trwających od tygodni rozmów przedstawiciele Czerwonych Diabłów nie doszli do porozumienia z Interem. Włosi oczekują za swojego zawodnika co najmniej 50 mln euro, na co nie chce przystać Jose Mourinho. Barcelona, która na sprzedaży Neymara zarobiła 222 mln euro, byłaby skłonna zaakceptować żądania finansowe mediolańczyków.