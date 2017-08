Memoriał Wagnera 2017. Bartosz Kurek: Forma rośnie! Na mistrzostwach będzie jeszcze lepiej

Łukasz Jachimiak: Jak oceniasz Wasz mecz z Francją?

Bartosz Kurek: to był fajny mecz walki, myślę, że na tym etapie przygotowań na jakim

jesteśmy my i na jakim są Francuzi, było to dobre widowisko. Był to mecz na dobrym

poziomie, a nam zabrakło przede wszystkim dobrego startu w tie-breaku [było 2:7].

Dlaczego tego dobrego startu Wam zabrakło?

- Oni zaczęli agresywną zagrywką, trafili nas parę razy, parę razy zablokowali i odskoczyli na kilka punktów. Potem ich doszliśmy, ale już cały czas goniliśmy, a gdybyśmy zaczęli po równo, byłaby inna historia, wtedy przeważylibyśmy szalę na naszą korzyść.

Uważasz, że widać już pracę, jaką zrobiliście przez sześć tygodni zgrupowania w Spale?

- Myślę, że zagraliśmy trochę lepiej niż graliśmy po przygotowaniach do Ligi Światowej.

Mam nadzieję, że forma dalej będzie rosła i za dwa tygodnie, na mistrzostwa Europy będzie wysoka.