Mierzejewski zagra w Australii! Polak o krok od podpisania umowy z Sydney FC

Według naszych informacji Mierzejewski pod koniec lipca otrzymał konkretną propozycję z Sydney FC, które jesienią będzie występowało w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Była to druga oferta mistrzów Australii – pierwsza została odrzucona. Kolejny kontakt okazał się na tyle kuszący, że Polak wsiadł do samolotu i po 19 godzinach podróży wylądował w Sydney. Tam negocjuje szczegóły umowy, która ma obowiązywać do lata 2020 roku.

Największą gwiazdą klubu istniejącego od 2004 roku jest były piłkarz Dynama Kijów i Evian Serb Miloš Ninković, drużynę prowadzi natomiast były selekcjoner australijskiej reprezentacji Graham Arnold. Działacze z Sydney w przeszłości kontraktowali wielkie gwiazdy na emeryturze, m.in. Alessandro Del Piero, Dwighta Yorke’a czy Juninho Paulistę. Jeżeli Mierzejewski podpisze umowę z najlepszym australijskim klubem, będzie pierwszym Polakiem występującym w A-League od 2010 roku, gdy w Dandenong Thunder grał Ben Starosta. W lidze gra także znany z Wisły Kraków Michael Thwaite.

Przez kilka ostatnich tygodni Mierzejewski przebywał w Dubaju. Olsztynianin do końca lipca związany był umową z emirackim Al-Sharjah SCC. Poza propozycją z Australii Polak otrzymał także znacznie atrakcyjniejsze finansowo możliwości wyjazdu do Izraela (Maccabi Hajfa) i Turcji (Kardemir Karabüksporu). Zainteresowane Polakiem były także Konyaspor, Genclerbirligi i Göztepe a także były klub Polaka, saudyjski Al-Nassr.

W poprzednich latach Mierzejewski występował w Turcji, Arabii Saudyjskiej i ZEA.