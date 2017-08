MŚ w Londynie - 8 dzień. Walka Fajdka i Nowickiego o złoto, półfinały biegaczy [ROZKŁAD]

Sesja wieczorna zaplanowana jest na godzinę 18:00, kiedy dziesięcioboiści rozegrają kolejną konkurencję – skok wzwyż. Dwie godziny później płotkarki powalczą o finał, rozpocznie się także finał skoku w dal kobiet.

W półfinałach na 800 metrów kobiet wystartują dwie nasze reprezentantki i obie czeka bardzo trudne zadanie. Angelika Cichocka w swoim biegu zmierzy się z Caster Semenyą, Charlene Lipsey i Lynsey Sharp, Joanna Jóźwik pobiegnie zaś z Francine Niyosabą i Margaret Wambui. O awans będzie bardzo ciężko, ale przy szybkich biegach można wejść do finału z dobrym czasem.

Następnie na bieżni rozegrają się półfinały na 1500 metrów mężczyzn. O ile awans Michała Rozmysa będzie sporą niespodzianką, to Marcin Lewandowski powinien go uzyskać bez problemu. W jego biegu najgroźniejszym rywalem wydaje się być Kenijczyk Timothy Cheruiyot, więc mistrz Europy z Barcelony powinien spokojnie awansować do najlepszej dwunastki.

Polscy kibice z niecierpliwością czekają na finał rzutu młotem mężczyzn, ponieważ niemal pewne są dwa medale dla Polski. O złoto powalczą Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, którzy uzyskali najlepsze rezultaty w półfinale. Dwukrotny mistrz świata i brązowy medalista ostatnich igrzysk uchodzą za wielkich faworytów swojej konkurencji.

Na zakończenie dnia odbędą się dwa finały kobiet: na 3000 metrów z przeszkodami i na 200 metrów, lecz w żadnym z nich nie zobaczymy naszej reprezentantki.

Plan ósmego dnia lekkoatletycznych MŚ:

18:00 – dziesięciobój mężczyzn – skok wzwyż

20:05 – półfinały 100 m przez płotki kobiet

20:10 – finał skoku w dal kobiet

20:35 – półfinały 800 m kobiet (Angelika Cichocka, Joanna Jóźwik)

21:10 – półfinały 1500 m mężczyzn (Marcin Lewandowski, Michał Rozmys)

21:30 – finał rzutu młotem mężczyzn (Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki)

21:45 – dziesięciobój mężczyzn – 400 m

22:25 – finał 3000 m z przeszkodami kobiet

22:50 – finał 200 m kobiet