SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Mistrzostwa świata w Londynie i start Premier League

SOBOTA

PIŁKA NOŻNA

15.30 Sandecja - Wisła Płock

Ósma drużyna ekstraklasy podejmie trzynastą. W meczach obu drużyn padało jak do tej pory mało goli (po sześć w czterech spotkaniach), ale beniaminek wygrał już dwa mecze z rzędu - najpierw pokonał Jagiellonię 3:1, a następnie z Miedzią Legnica 2:1 w Pucharze Polski.

Typ Sport.pl: SANDECJA

18.00 Lech - Zagłębie

Lech ma za sobą fatalne dni. Najpierw odpadł z Ligi Europy, a następnie z Pucharu Polski po kompromitującej porażce z Pogonią Szczecin (0-3). Wtedy też doszło do kłótni między Nenadem Bjelicą a kibicami. Najprościej byłoby ich uspokoić zwycięstwem z Zagłębiem, ale z 10 pkt Lubinianie są liderami ekstraklasy.

Typ Sport.pl: REMIS

20.30 Wisła - Cracovia

Hit kolejki. Dobrze spisująca się Wisła - 9 pkt i drugie miejsce - podejmie Cracovię, która również jest druga, tylko że od końca. Faworyt tego spotkania jest tylko jeden.

Typ Sport.pl: WISŁA

15.00 Polska - Kanada

Drugie starcie Polaków w Memoriale Wagnera - w piątek zagrają z Francją. Podopieczni Stephane'a Antigi niedawno wywalczyli brązowe medale ligi światowej i w rankingu FIVB zajmują 6. miejsce. Dla Kanady ten turniej to przygotowań do mistrzostw strefy NORCECA, które są zarazem eliminacjami do MŚ 2018.

Typ Sport.pl: POLSKA

15.30 Chemnitzer FC - Bayern Monachium

Drugi poważny mecz Bayernu Monachium w tym sezonie. W pierwszym mistrzowie Niemiec pokonali po rzutach karnych Borussię Dortmund (2:2) i zdobyli Superpuchar Niemiec. Czy Robert Lewandowski po raz kolejny wpisze się na listę strzelców?

Typ Sport.pl: BAYERN

INNE SPORTY

od 12.20 lekkoatletyczne MŚ w Londynie

Przedostatni dzień mistrzostw. Wczesnym popołudniem w eliminacjach wystartują sztafety 4x400 metrów kobiet oraz mężczyzn. Wieczorem w finałach skoku wzwyż oraz rzutu oszczepem wystartują Kamila Lićwinko i Marcin Krukowski.

12:20 - 1. runda sztafety 4x400 m kobiet (Iga Baumgart, Martyna Dąbrowska, Małgorzata Hołub, Justyna Święty, Aleksandra Gaworska, Patrycja Wyciszkiewicz)

12:50 - 1. runda sztafety 4x400 m mężczyzn (Rafał Omelko, Kajetan Duszyński, Patryk Dobek, Dariusz Kowaluk, Łukasz Krawczuk, Tymoteusz Zimny)

20:05 - finał skoku wzwyż kobiet (Kamila Lićwinko)

21:15 - finał rzutu oszczepem mężczyzn (Marcin Krukowski)

od 19.00 FEN

Gala Fight Exclusive Night 18 odbędzie się w Koszalinie. Kibice zobaczą wiele interesujących starć, a w walce wieczoru Francuz Daguir Imawow zmierzy się z Kamilem Łebkowskim.

Poza tym dzieje się:

od 12.30 mecze 3. kolejki piłkarskiej 1. ligi

od 13.30 mecze 1. kolejki angielskiej Premier League

od 17.00 mecze 2. kolejki francuskiej Ligue 1, w tym Nantes - Marsylia (Mariusz Stępiński) czy Bordeaux - Metz (Igor Lewczuk)

18.30 - skoki narciarskie, letnie Grand Prix w Courchevel (kwalifikacje o 11.00)

19.00 Grand Prix Szwecji na żużlu

NIEDZIELA

PIŁKA NOŻNA

15.30 Górnik Zabrze - Arka Gdynia

Górnik Zabrze sprzedał już ponad 16 tys. miejsc co oznacza, że już po raz trzeci na trybunach - po meczach z Legią i Wisłą - może pojawić się komplet publiczności. Beniaminek spisuje się nadspodziewanie dobrze, mimo bardzo trudnego terminarza ma 7 pkt. Ale goście mają tylko o punkt mniej i przyjadą podbudowani awansem w Pucharze Polski (4-2 ze Śląskiem Wrocław po dogrywce).

Typ Sport.pl: REMIS

18.00 Korona - Jagiellonia

Jagiellonia po dobrym początku sezonu ma za sobą dwie wpadki - przegrała w lidze 1-3 z Sandecją i odpadła z Pucharu Polski. Ma szansę zrehabilitować się z Koroną Kielce, która jak do tej pory u siebie wygrała jeden mecz i jeden przegrała.

Typ Sport.pl: JAGIELLONIA

INNE SPORTY

od 7.45 lekkoatletyczne MŚ w Londynie

Ostatni dzień mistrzostw. Rano odbędzie się finał chodu na 50 km kobiet i mężczyzn, potem o 14:20 odbędzie się chód na 20 km. Wieczorem odbędą się finały m.in. biegu kobiet na 800 metrów czy 1500 m mężczyzn oraz sztafety - Polacy wezmą w nich udział, jeśli uda im się przebrnąć przez wcześniejsze eliminacje.

07:45 - finał chodu sportowego 50 km kobiet i mężczyzn (Rafał Augustyn, Adrian Błocki, Rafał Fedaczyński)

14:20 - finał chodu sportowego 20 km mężczyzn (Artur Brzozowski, Damian Błocki, Jakub Jelonek)

21:10 - finał 800 m kobiet (ew. Joanna Jóźwik, Angelika Cichocka)

21:30 - finał 1500 m mężczyzn (ew. Marcin Lewandowski, Michał Rozmys)

21:55 - finał sztafety 4x400 m kobiet (ew. Iga Baumgart, Martyna Dąbrowska, Małgorzata Hołub, Justyna Święty, Aleksandra Gaworska, Patrycja Wyciszkiewicz)

22:15 - finał sztafety 4x400 m mężczyzn (ew. Rafał Omelko, Kajetan Duszyński, Patryk Dobek, Dariusz Kowaluk, Łukasz Krawczuk, Tymoteusz Zimny)

18.00 Polska - Rosja

Ostatnie starcie w memoriale Wagnera. Być może to ono wyłoni zwycięzcę tego turnieju.

Typ Sport.pl: POLSKA

Poza tym dzieje się:

od 14.30 mecze 1. kolejki angielskiej Premier League, w tym Newcastle - Tottenham i Manchester United - West Ham

od 15.00 mecze 2. kolejki francuskiej Ligue 1, w tym Dijon - Monaco (Kamil Glik) i Guingamp - PSG

od 17.00 mecze 3. kolejki piłkarskiej 1. ligi

od 19.00 cztery mecze 13. kolejki PGE Ekstraligi

20.40 - Superpuchar Włoch, Juventus - Lazio