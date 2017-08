Taśma tygodnia. Najlepsze typy na weekend

Arsenal - Leicester | Typ: 1 | Kurs 1.50 (Totolotek)

Piłkarze Arsene`a Wengera dobrze rozpoczęli sezon. Kanonierzy w meczu o Tarczę Wspólnoty pokonali Chelsea Londyn i pokazali, że w tym sezonie będą naprawdę groźni. Dużym atutem Arsenalu w nadchodzącej kampanii ligowej będzie na pewno Alexandre Lacazette, który do Premier League przyszedł z mianem najlepszego strzelca ligi francuskiej.

Legia Warszawa - Piast Gliwice | Typ: 1 | Kurs 1.35 (Etoto)

Za mistrzami Polski bardzo trudny okres. Piłkarze Jacka Magiery bardzo źle rozpoczęli sezon ligowy, a także odpadli z kwalifikacji Ligi Mistrzów. Ostatnio stołeczny klub wygrał jednak zdecydowanie z Wisłą Puławy w Pucharze Polski, co powinno być impulsem do poprawy formy. Legia okazję ma do tego idealną, ponieważ zmierzy się u siebie z ostatnią drużyną w tabeli.

Chelsea Londyn – Burnley FC | Typ: 1| Kurs 1.22 (Forbet)

Mistrzowie Anglii chcą jak najszybciej zmyć plamę po porażce w meczu o Tarczę Wspólnoty z Arsenalem. Piłkarze Antonio Conte sezon rozpoczynają od meczu na własnym boisku z Burnley, z którym w ubiegłym sezonie wygrali u siebie 3-0.

Heracles – Ajax | Typ: 2 | Kurs 1.45 (STS)

W ten weekend nowy sezon rozpocznie się również w Holandii. W swoim pierwszym meczu Ajax zmierzy się z Heraclesem, z którym wyjątkowo dobrze gra mu się na wyjazdach. Klub z Amsterdamu ostatnie trzy spotkania w Almelo wygrał. Co ciekawe za każdym razem 2-0.

Wisła Kraków – Cracovia | Typ: 1 | Kurs 1.81 (Fortuna)

Wisła nie wygrała żadnego z czterech ostatnich starć z Cracovią. Przełamanie może przyjść właśnie w sobotnich derbach Krakowa rozgrywanych na stadionie Białej Gwiazdy. Piłkarze Kiko Ramireza od początku sezonu znajdują się w bardzo dobrej dyspozycji. W lidze w czterech kolejkach odnieśli trzy zwycięstwa, dodatkowo pokonali Wisłę Płock w Pucharze Polski. Dużo gorszą formę prezentują podopieczni Michała Probierza. Pasy znajdują się dopiero na 14. pozycji w tabeli.

Drutex Bytovia – Ruch Chorzów | Typ: 1 | Kurs 1.40 (Totolotek)

Bytovia świetnie rozpoczęłą obecny sezon. W lidze piłkarze trenera Stawskiego mają na razie komplet zwycięstw, a ostatnio sensacyjnie wyeliminowali Lechię Gdańsk z Pucharu Polski. Ruch Chorzów natomiast wciąż znajduje się w ogromnych tarapatach. Chorzowski klub po dwóch przegranych znajduje się na dnie tabeli 1.ligi, mając dodatkowo 5 ujemnych punktów, którymi został ukarany za problemy finansowe.

Brighton – Manchester City | Typ: 2 | Kurs 1.32 (STS)

Pep Guardiola musi udowodnić, że tak duża strata do mistrza w zeszłym sezonie była jedynie wypadkiem przy pracy, a teraz jego piłkarze będą walczyć o pierwsze miejsce w tabeli. Manchester City dysponuje niesamowicie silną kadrą i nawet to, że pierwszy mecz gra na wyjeździe nie powinno sprawić mu problemów ze zdobyciem kompletu punktów. Tym bardziej, że na początek mierzy się z beniaminkiem Premier League.

Manchester United – West Ham | Typ: 1 | Kurs 1.30 (Etoto)

To musi być sezon Manchestru United. Czerwone Diabły w poprzedniej kampanii ligowej zajęły dopiero 6. miejsce w tabeli, co było wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwać kibiców i właścicieli klubu. Latem kadra Jose Mourinho została solidnie wzmocniona. Do Manchesteru dołączyli m.in. Nemanja Matić (za 45 mln euro z Chelsea) oraz Romelu Lukaku (za 85 mln euro z Evertonu). Nikt w szeregach United nie wyobraża więc sobie innego wyniku niż zwycięstwo w pierwszym meczu sezonu.

Lokomotiw Moskwa – FK Tosno | Typ: 1| Kurs 1.35 (Forbet)

Lokomotiw z Maciejem Rybusem w składzie świetnie rozpoczął obecny sezon. W pięciu kolejkach piłkarze ze stolicy Rosji wygrali aż cztery mecze, dzięki czemu zajmują drugie miejsce w tabeli. FK Tosno jak na razie zwyciężyło tylko raz, przegrywając przy tym cztery pozostałe spotkania. Wątpliwe jest więc to, że piłkarze drużyny z obwodu leningardzkiego sprawią niespodziankę i urwą punkty ekipie trenera Yuriego Semina.

Guingamp – PSG | Typ: 2 | Kurs 1.26 (Milenium)

Ostatni raz paryzanie mierzyli się z Guingamp w kwietniu, wygrali wtedy 4-0. Podobny scenariusz bardzo możliwy jest w najbliższą niedzielę. PSG chce w tym sezonie ponownie zdominować Ligue 1, w czym pomóc ma Neymar sprowadzony z Barcelony. Brazylijczyk prawdopodobnie zadebiutuje w niedzielnym spotkaniu w barwach wicemistrzów Francji.

Juventus – Lazio | Typ: 1 | Kurs 1.82 (LVbet)

Starcie o Superpuchar Włoch zapowiada się niezwykle ciekawie. Stawka meczu z pewnością nie sparaliżuje piłkarzy Juventusu, którzy w tym roku Lazio pokonali już dwukrotnie. Zawodnicy Massimiliano Alegriego w styczniu i maju wygrywali z rywalami z Rzymu po 2-0. Podobnie może być w najbliższą niedzielę.

Całkowity kurs (biorąc pod uwagę ofertę wszystkich wymienionych bukmacherów): 48,22 | Stawka: 5 zł | Możliwa wygrana: około 210 zł