Wydarzenie tygodnia. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki walczą o złoto w rzucie młotem

Obaj Polacy pewnie przeszli przez eliminacje. Fajdek zapewnił sobie udział w finale drugim rzutem - 76.82. Nowickiemu ta sztuka udała się za pierwszym razem, rzucił o 3 centymetry dalej. Obaj znaleźli się na czele eliminacji.

Polacy jako jedyni w tym sezonie przekroczyli granicę 80 metrów. Fajdek zapowiada, że interesuje go tylko złoto i nie wyobraża sobie, by go nie zdobył. Ale Nowicki pokazał, że również znajduje się w dobrej dyspozycji. Obaj są zdecydowanymi faworytami do złota, co pokazują kursy bukmacherów.

Kursy na złoto dla kolejnych zawodników wynoszą ok. 20! Relację na żywo z konkursu rzutu młotem będziecie mogli śledzić na Sport.pl.

Złoto dla Fajdka: 1.20 (STS), 1.16 (LVBet), 1.18 (eFortuna), 1.20 (Milenium)

Medal dla Fajdka: 1.03 (STS), 1.03 (LVBet), 1.01 (eFortuna), 1.03 (Milenium)

Złoto dla Nowickiego: 4.50 (STS), 6.00 (LVBet), 5.50 (eFortuna), 4.70 (Milenium)

Medal dla Nowickiego: 1.10 (STS), 1.10 (LVBet), 1.11 (eFortuna), 1.08 (Milenium)