Zagłębie Lubin chce pozyskać Piotra Leciejewskiego

Zdaniem norweskich mediów Zagłębie Lubin złożyło oficjalną ofertę na zakup Piotra Leciejewskiego z Brann Bergen. Miedziowi zaproponowali za polskiego bramkarza 300 tysięcy euro. Właścicieli Brann proponowana kwota na razie nie satysfakcjonuje, ale według informacji norweskich dziennikarzy dojście do porozumienia pomiędzy klubami jest jedynie kwestią czasu.

32-letni Leciejewski do Norwegii trafił w 2008 roku, kiedy przeszedł z ŁKS-u Łódź do Sogndal. Po trzech latach polski bramkarz przeniósł się do Brann, dla którego od tamtej pory rozegrał 173 mecze.

W przypadku transferu doświadczony golkiper o miejsce w składzie będzie konkurował z Martinem Polackiem, który rozpoczął trzeci sezon z rzędu w bramce Zagłębia. Leciejewski w obecnym sezonie ligi norweskiej zagrał w 16 spotkaniach (na 18 możliwych).