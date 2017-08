Tenis. Rafael Nadal nie zostanie liderem rankingu ATP

Wicelider rankingu został pokonany przez Denisa Szapowałowa, który zajmuje w nim dopiero 143. miejsce - 3:6, 6:4, 7:6(4). Co ciekawe, 18-letni Kanadyjczyk (urodzony w Izraelu) ponad miesiąc temu został wyeliminowany przez Jerzego Janowicza w pierwszej rundzie Wimbledonu.

Nadal był bardzo rozczarowany wynikiem. Stwierdził, że to jego "największa porażka w tym roku". Szapowałow zagra w ćwierćfinale z Francuzem Adrianem Mannarino i jeśli wygra, awansuje w okolice 65. miejsce w rankingu ATP. Już rundę wcześniej wyeliminował Argentyńczyka Juana Martina del Potro i dzięki temu został najmłodszym ćwierćfinalistą turnieju rangi Masters 1000.

Nadal miał szansę na awans dzięki swoim rywalom. Zarówno Andy Murray, jak i Novak Djoković kompletnie zawodzą w tym sezonie. Najwięksi dominatorzy ostatnich kilku lat są zdecydowanie w cieniu Rafaela Nadala i Rogera Federera, a na dodatek doskwierają im kontuzje. Serb wycofał się z rozgrywek do końca roku z powodu urazu łokcia, a Szkot ostrożnie postanowił na razie ominąć tylko Montreal. Jednak i tak może go to dużo kosztować.