Patryk Lipski blisko Lechii Gdańsk!

Patryk Lipski od trzech miesięcy jest wolnym zawodnikiem. 23-latek w maju rozwiązał kontrakt z Ruchem Chorzów po tym, jak Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN przyznała mu rację i rozwiązała jego umowę ze śląskim klubem z powodu zaległości finansowych.

W ostatnich dniach w mediach pojawiały się informacje o tym, że Lipski zostanie nowym zawodnikiem HNK Rijeka. Według informacji "Przeglądu Sportowego" młodzieżowy reprezentant Polski z opcji przenosin do mistrza Chorwacji zrezygnował i zdecydował się na pozostanie w Ekstraklasie Agent Patryka Lipskiego był w czwartek w Gdańsku, gdzie negocjował warunki kontraktu piłkarza z Lechią.

Młody piłkarz liczył na to, że uda mu się wypromować na młodzieżowym Euro, które w czerwcu było rozgrywane w Polsce. Miało mu to pomóc w transferze do dobrego zachodniego klubu. Występ na mistrzostwach Europy Lipskiego, jak i całej kadrze, kompletnie jednak nie wyszedł, przez co zainteresowanie piłkarzem było bardzo małe.

Patryk Lipski w Lechii może być alternatywą dla Rafała Wolskiego, który obecnie jest kontuzjowany, a dodatkowo wciąż nie wiadomo, czy 24-latek nie opuści gdańskiego zespołu. Na początku okna transferowego wiele mówiło się bowiem o tym, że Legia Warszawa chciałaby sprowadzić go do siebie. Lipski o prawo gry w pierwszym składzie ekipy Piotra Nowaka będzie również konkurował m.in. z Milosem Krasiciem, czy Danielem Łukasikiem.