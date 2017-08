Liverpool chce "nowego Ronaldinho". Luan Vieira może trafić do the Reds

Luan Vieira to środkowy pomocnik ofensywny, charakterystyką gry przypominający Ronaldinho. Jego umiejętności rozegrania oraz zdolności techniczne sprawiły, że piłkarz pochodzący z São José do Rio Preto jest porównywany do legendy brazylijskiej piłki.

24-latek w obecnym sezonie ligi brazylijskiej zagrał w 15 spotkaniach, w których strzelił 6 goli i zaliczył 5 asyst, dodatkowo Vieira dołożył pięć trafień w siedmiu spotkaniach Copa Libertadores.

Temat transferu wychowanka Tanabi Esporte Clube do Liverpoolu po raz pierwszy pojawił się w maju. Wtedy szefowie Liverpoolu nie zdecydowali się jednak na zakup piłkarza. Obecna sytuacja, w której możliwe jest odejście Philippe Coutinho sprawiła jednak, że angielski klub ponownie zwrócił uwagę na Vieirę, a wysłannicy 4. klubu minionego sezonu Premier League polecieli już do Brazylii aby obserwować zawodnika.

Zainteresowanie Luanem Vieirą w Europie jest bardzo duże. Dotychczas największe konkrety padły ze strony rosyjskiego Spartaka Moskwa, który zaoferował za pomocnika 20 milionów euro.