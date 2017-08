Mourinho poprosił o 100 milionów funtów na transfer Bale`a. Walijczyk w Manchesterze jeszcze w tym okienku?

Bartosz Rzemiński

Jeszcze kilka dni temu Jose Mourinho powiedział, że przenosiny Garetha Bale`a do Manchesteru United w tym okienku transferowym to dla niego "game over". Jak informują angielskie media sytuacja uległa jednak zmianie.

- Uważam, że Bale'a chce klub i trener, a on sam chce grać w Realu. Dla mnie to "game over" nawet jeszcze przed rozpoczęciem walki o niego - powiedział Jose Mourinho przed meczem o Superpuchar Europy (Manchester United 1-2 Real Madryt). Po kilku dniach okazało się jednak, że gra wcale nie jest zakończona. Angielskie media poinformowały o tym, że Mourinho poprosił szefów Manchesteru United o złożenie oferty na zakup skrzydłowego Realu Madryt. Szkoleniowiec miał ponoć wezwać właścicieli Czerwonych Diabłów do złożenia oferty w wysokości 100 milionów funtów, a także do przedstawienia Bale`owi propozycji 4-letniego kontraktu, na mocy którego Walijczyk miałby zarabiać w Anglii 500 tysięcy funtów tygodniowo. Zdaniem "The Sun", rodzina Glazerów, która jest właścicielem Manchesteru United, zastanawia się jednak, czy wydatek 200 milionów funtów (opłata za transfer i pensja piłkarza przez cztery lata) będzie dobrą inwestycją.