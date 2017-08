Ekstraklasa. Wisła Kraków pozyskała Vullneta Bashę

Basha trafił do Krakowa na zasadzie wolnego transferu. Ostatnio grał w UCAM Murcia, czyli hiszpańskim drugoligowcu. To środkowy pomocnik, który ma zastąpić Krzysztofa Mączyńskiego (Odszedł do Legii Warszawa).

Basha urodził się w szwajcarskiej Lozannie, ale pochodzi z Albanii. Grał m.in. w Grasshopper, Neuchatel, Sionie, Realu Zaragozie, Ponferradinie i ostatnio w Murcii. W reprezentacji Albanii zagrał raz - w 2013 roku w wygranym 2-0 sparingu z Armenią.

To dziewiąty letni transfer Wisły. Wcześniej do Krakowa trafili Julian Cuesta, Carlitos, Fran Velez, Zoran Arsenaić, Tibor Halilović, Kamil Wojtkowski, Martin Kostal oraz Ze Manuel.