Memoriał Wagnera: Michał Kubiak: gdybym nie widział nas w finale ME, nie przyjechałbym na kadrę

W piątek Francuzi, w sobotę Kanadyjczycy (o godz. 15.00), w niedzielę Rosjanie (18.00) – to ostatni rywale Polaków przed mistrzostwami Europy. Te zaczną się 24 sierpnia na Stadionie Narodowym spotkaniem Polski z Serbią. Do Krakowa na ostatnie sprawdziany przed mistrzostwami kadra przyjechała po sześciotygodniowym obozie w Spale i trzech sparingach ze Słowenią – przegranym 2:3 oraz wygranych 3:0 i 3:1.

Łukasz Jachimiak: Wiem, że niedawno urodziła Ci się druga córka, więc serdecznie gratuluję i od razu pytam czy ciężko Ci z tym, że jesteś z kolegami z kadry, a nie z rodziną?

Michał Kubiak: Na pewno tak. Ale co zrobić? Życie…

W połowie lipca mówiłeś, że po chorobie, która wymagała nawet hospitalizacji Twoja forma woła o pomstę do nieba. Co powiesz w połowie sierpnia?

- Na pewno jest lepiej, ale nie jest jakoś fantastycznie. W każdym razie będę robił wszystko, żeby dojść do pełnej dyspozycji.

Nie jest fantastycznie, bo ścigasz się z czasem przez później rozpoczęte przygotowania, czy może jeszcze coś Ci dolega?

- Niektóre problemy zdrowotne jeszcze się odzywają. Ale nie chcę wchodzić w szczegóły, zostawię to dla siebie.

Prezes PZPS Jacek Kasprzyk mówi, że brak Ciebie w składzie sprawił, że przegraliśmy pierwszy z trzech sparingów ze Słowenią, że Ty jesteś kluczowy, bo wlewasz emocje w serca kolegów. Czujesz, że od Ciebie oczekuje się szczególnie dużo?

- Dziękuję prezesowi za miłe słowa, ale generalnie za bardzo nie zwracam uwagi na to, co kto mówi. Zawsze, w każdym meczu, staram się dawać z siebie maksa. Tego się trzymam, tak będzie i teraz.

Dlaczego na konferencji przed startem Memoriału Wagnera powiedziałeś, że masz nadzieję, że kibice wybaczą Wam ewentualne porażki? Asekurujący się Michał Kubiak to coś nowego.

- To nie asekuracja, broń Boże, ja się nigdy nie asekuruję. Ale chociaż wszyscy w kadrze chcemy wygrywać wszystko, to też wszyscy wiemy, że to niemożliwe, że się po prostu nie da. W Memoriale też będziemy po to wychodzili na boisko, żeby wygrać, ale czasem nie wychodzi, i gdyby nie wyszło, to przyda się trochę zrozumienia.

Bo za Wami sześć tygodni orki i jeszcze mocno czujecie to w kościach, jeszcze daleko Wam do złapania świeżości?

- Memoriał Wagnera nie jest turniejem docelowym, to jest sprawdzenie naszej dyspozycji po zgrupowaniu, sprawdzenie wszystkiego, nad czym przez długi czas pracowaliśmy. Na razie jesteśmy spokojni, zobaczymy jak wszystko będzie działało.

Zaczniecie z Francuzami i choć oni trzymają wysoki poziom, a Wy słabo wypadliście w Lidze Światowej, to nie brakuje takich, którzy uważają, że za trzy tygodnie w Krakowie może dojść do jeszcze jednego meczu Polska – Francja, w finale mistrzostw Europy. Zalecałbyś ostrożność czy sam też myślisz o takim finale?

- Na razie to jest wróżenie z fusów, ale oczywiście mam nadzieję, że do finału się załapiemy.

Masz nadzieję, czy widzisz Wasz zespół w finale?

- Oczywiście, że widzę. Gdybym nie widział, nie przyjechałbym na kadrę, bo nie miałoby to sensu. Nie przyjeżdżam z zamiarem przegrania czegokolwiek.

A po kilku turniejach bez Was na podium nie myślisz, że dobrze byłoby po prostu na nie wrócić, zdobyć nawet brąz?

- Nie, zawsze się gra po to, żeby wygrać. Choć akurat brąz nie jest zły, bo kończysz turniej wygranym meczem.

Przerobiliście porządnie temat tegorocznej Ligi Światowej, wiecie co się stało, że zaczęliście od dwóch dobrych meczów i zwycięstw nad Brazylią i Włochami, a później było już tylko gorzej?

- Mnóstwo różnych sytuacji miało wpływ na to, że graliśmy słabo. Ale nie chcę już do tego wracać, bo to już nie ma sensu. Patrzmy na tu i teraz, na nowy cel, bo on jest dla nas najważniejszy.

Pomógł Wam ponad miesiąc treningu? Trener Ferdinando De Giorgi mówił, że tego w szaleńczym tempie Ligi Światowej brakowało, a Was chyba rozregulował mecz z Iranem w Pesaro i chyba to po nim szczególnie przydałby się spokojny trening zamiast kolejnych podróży?

- Na pewno tamten mecz z Iranem był kluczowy, bo przegraliśmy z ich trzecim składem. Ale nie wracajmy już do tego. Za nami dobre przygotowania i kolejny cel.

Męczę Cię, bo chcę się dowiedzieć czy kolejny z rzędu nieudany turniej nie podkopał Waszej pewności siebie. Wiesz, że już dwa lata mijają od ostatniego medalu, jaki zdobyliście? A i tamten brąz w Pucharze Świata odebraliście przecież jako porażkę, mówiłeś, że to medal z buraka.

- Nie siedzi nam to w głowach. Pracowaliśmy teraz przez sześć tygodni i myślę, że odbudowaliśmy pewność siebie. Przecież nie po to wypruwamy sobie flaki w Spale przez tyle czasu, żebyśmy myśleli o tym co było, co się nie udało. Są nowe nadzieje i z nimi przystąpimy do mistrzostw Europy.