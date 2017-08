Tenis. Niesamowita obrona piłki meczowej w Montrealu [WIDEO]

Alexander Zverev jest w wysokiej formie, co udowodnił tydzień temu, triumfując w Waszyngtonie. Mało kto się spodziewał, by w Montrealu zagroził mu mający za sobą bardzo słabą pierwszą połowę sezonu Richard Gasquet, ale Francuz był blisko zwycięstwa. Miał trzy piłki meczowe, jednak żadnej z nich nie wykorzystał. Pierwsza z nich przeszła do historii tenisa.

Zverev od początku akcji grał ofensywnie, a Gasquet tylko się bronił. Zawodnicy przebijali piłkę na drugą stronę i żaden z nich nie chciał się pomylić. Ostatecznie po 49 uderzeniach kończącym zagraniem popisał się 20-latek, który niebawem zakończył mecz wynikiem 6:3 4:6 7:6(4)

Kolejnym rywalem Zvereva będzie jego dobry znajomy, Nick Kyrgios. Rozstawiony z numerem 16 Australijczyk pokonał go już w tym roku dwukrotnie: na twardych kortach w Indian Wells i Miami.