MŚ w Londynie. Sześcioro Polaków siódmego dnia mistrzostw [ROZKŁAD]

Na początku zobaczymy Marcina Krukowskiego, który wystartuje w eliminacjach rzutu oszczepem. Rekordzista Polski musi uzyskać co najmniej 83 metry, aby zakwalifikować się do finału. Następnie skakać wzwyż będzie Kamila Lićwinko, dla której nie powinno być problemem pokonanie wysokości 1,94 m – koniecznej do awansu do finału.

W biegu eliminacyjnym na 800 metrów wystartują dwie nasze reprezentantki: Angelika Cichocka i Joanna Jóźwik. Marcin Lewandowski i Michał Rozmys pobiegną zaś na 1500 m.

Poza tym czekają nas jeszcze finały trójskoku mężczyzn, biegu na 400 m przez płotki kobiet oraz biegu na 200 metrów mężczyzn, w którym stoczy się walka pomiędzy Wayde’em van Niekierkiem a Isaakiem Makwalą.

Plan siódmego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata:

19:30 – eliminacje 5000 m kobiet

20:05 – eliminacje rzutu oszczepem mężczyzn, grupa A (Marcin Krukowski)

20:10 – eliminacje skoku wzwyż kobiet (Kamila Lićwinko)

20:25 – eliminacje 800 m kobiet (Angelika Cichocka, Joanna Jóźwik)

21:20 – finał trójskoku mężczyzn

21:25 – eliminacje 1500 m mężczyzn (Marcin Lewandowski, Michał Rozmys)

21:35 – eliminacje rzutu oszczepem mężczyzn, grupa B

22:05 – półfinały 200 m kobiet

22:35 – finał 400 m przez płotki kobiet

22:52 – finał 200 m mężczyzn